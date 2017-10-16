Аксенов назвал причину отставки главы комитета по национальностям Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Председатель Госкомитета по делам национальностей Крыма Заур Смирнов отправлен в отставку из-за неэффективности работы в сфере межнациональных отношений, написал на своей странице в соцсети Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

"По моему требованию написал заявление об отставке председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Русланович Смирнов. Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными", — написал Аксенов.

Он отметил, что межнациональные отношения – очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. "Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей", — заявил глава республики.

"Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям", — написал Аксенов.

Заур Смирнов с 1999 по 2013 годы работал в должности начальника управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета. С апреля 2014 года работал председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма.