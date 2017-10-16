Источник: глава госкомитета по делам национальностей Крыма подал в отставку

Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Архивное фото

Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Председатель государственного комитета по делам национальностей республики Крым Заур Смирнов написал заявление об уходе с должности, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.

"Действительно, он написал заявление об уходе", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что глава республики Сергей Аксенов в ближайшее время пояснит причины увольнения Смирнова.

Заур Смирнов с 1999 по 2013 годы работал в должности начальника управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета. С апреля 2014 года был председателем государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Крым.

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