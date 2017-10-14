Госдума разработает законопроект о противодействии санкционной политике США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума прорабатывает проект закона о противодействии санкционной политике США, однако о конкретном содержании, по его словам, говорить рано. Об этом Володин заявил в субботу журналистам в Санкт-Петербурге.

"Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Но мы думаем об этом, и идет, соответственно, проработка этого вопроса", — сказал Володин, отвечая на вопрос, идет ли работа в Госдуме над соответствующим законопроектом.