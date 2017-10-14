Володин заявил о попытках извне навязать "рецепты" парламентариям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о попытках извне навязать парламентариям свои политические "рецепты" и представление о демократии, он подчеркнул, что это разрушает политическую культуру.

"Сегодня существуют попытки навязать парламентариям свои политические "рецепты" и представление о демократии. Это, конечно, разрушает политическую культуру, подрывает наше общее развитие", — сказал Володин, выступая на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.