"Какая разница?" Оговорка Ткачева рассмешила Путина

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Путин исправил оговорку главы Минсельхоза России Александра Ткачева, перепутавшего Южную Корею с Индонезией.

На совещании по развитию сельхозсектора министр рассказал о позитивном опыте Германии в сфере экспорта продуктов животноводства. Он особо подчеркнул, что ФРГ ежегодно реализует более трех миллионов тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и Японии.

"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — отметил глава государства.

"Южная Корея… Какая разница", — ответил Ткачев и продолжил речь.

Оговорка министра вызвала смех в зале. На кадрах видно, что президент тоже рассмеялся и закрыл лицо руками.