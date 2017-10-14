Представители "Яблока" презентовали Либеральный манифест

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, ее председатель Эмилия Слабунова, а также ряд европейских политиков и деятелей презентовали в субботу в Москве манифест, подписанный на съезде Либерального интернационала, в котором отражены задачи либеральных партий в новых исторических условиях.
Она подчеркнула, что ее партия понимает свою ответственность и видит ее в том, чтобы активно проводить либеральные идеи и либеральные ценности в российском обществе. По мнению Слабуновой, делать это в современных условиях очень непросто.
Явлинский, в свою очередь, рассказал, что в документе содержится десять направлений работы. "Впервые в России люди хотя бы смогут прочитать, что такое вообще либерализм. Оказывается, они (либералы — ред.) за образование, за здравоохранение, не говорю уже обо всем остальном. Они, оказывается, говорят, что каждый человек неприкосновенен, что у него есть право на жизнь,… что никого нельзя грабить, что у всех должны быть равные условия на старте", — рассказал политик.
Либеральный интернационал был основан в 1947 году. Это международная организация, объединяющая более 100 либеральных партий и движений из 90 стран мира. Члены Либерального интернационала занимают ведущие государственные посты во многих странах.