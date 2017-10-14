Представители "Яблока" презентовали Либеральный манифест

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, ее председатель Эмилия Слабунова, а также ряд европейских политиков и деятелей презентовали в субботу в Москве манифест, подписанный на съезде Либерального интернационала, в котором отражены задачи либеральных партий в новых исторических условиях.

"Двадцатого мая 2017 года в столице Андорры, Андорре-ла-Велья, состоялся юбилейный съезд Либерального интернационала. На этом съезде был подписан новый Либеральный манифест. В Либеральном интернационале Россию представляет одна единственная партия, это партия "Яблоко", поэтому ее председателю, мне, выпала огромная честь от России подписать этот важный и значимый документ", — сообщила Слабунова в своем выступлении.

Она подчеркнула, что ее партия понимает свою ответственность и видит ее в том, чтобы активно проводить либеральные идеи и либеральные ценности в российском обществе. По мнению Слабуновой, делать это в современных условиях очень непросто.

Явлинский, в свою очередь, рассказал, что в документе содержится десять направлений работы. "Впервые в России люди хотя бы смогут прочитать, что такое вообще либерализм. Оказывается, они (либералы — ред.) за образование, за здравоохранение, не говорю уже обо всем остальном. Они, оказывается, говорят, что каждый человек неприкосновенен, что у него есть право на жизнь,… что никого нельзя грабить, что у всех должны быть равные условия на старте", — рассказал политик.

Президент Либерального интернационала Джуло Миновес Трикель рассказал, на какие вопросы пытаются найти ответы в организации. "Один из вопросов, который ставится в этом документе, заключается в том, каким образом мы можем продвигать наши ценности, как популизм пытается завоевать сердца и как мы можем отреагировать на это, чем отличается либеральная демократия от нелиберальной демократии, особенно в Европе", — сказал президент организации.

Либеральный интернационал был основан в 1947 году. Это международная организация, объединяющая более 100 либеральных партий и движений из 90 стран мира. Члены Либерального интернационала занимают ведущие государственные посты во многих странах.