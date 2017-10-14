Володин принял приглашение спикера палаты депутатов посетить Ирак

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ в Москве. Архивное фото

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ в Москве. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение спикера палаты депутатов Ирака Салима Аль-Джабури посетить Ирак.

"Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь, нам очень важно развивать наши межпарламентские связи с республикой Ирак, с палатой депутатов Ирака", — сказал Володин в субботу, комментируя озвученное Аль-Джабури в ходе встречи приглашение.

Володин также отметил, что "в этой связи можно было подумать о проработке конкретных вопросов, которые мы могли обсудить в ходе будущей встречи".

"Возможно, в этом году мы еще увидимся на конференции по противодействию терроризму, которая пройдет в Исламабаде 24-26 декабря", — отметил председатель нижней палаты парламента РФ.

Ожидается, что в этой конференции также примут участие председатели парламентов Ирана, Турции, Афганистана, Сирии и Китая, добавил Володин.

Если вы будете принимать участие в этой конференции, то возможно, мы могли бы еще раз встретиться и поговорить о контурах будущей встречи в Ираке", — сказал председатель Госдумы.

Володин также пригласил спикера палаты депутатов Ирака Аль-Джабури принять участие в антинаркотической конференции "Парламентарии против наркотиков", которая пройдет в Москве 4 декабря под эгидой ООН.

Володин в рамках мероприятий ряда международных парламентских структур в Санкт-Петербурге проводит двусторонние встречи с главами делегаций различных стран. Депутаты Государственной Думы принимают участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентского форума БРИКС и 137-й Ассамблеи МПС (Межпарламентского союза). Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге на 12 — 18 октября.