Турчак перед запуском президентской кампании проведет совещания в регионах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак намерен в ходе подготовки к партийному съезду и запуска президентской кампании в ноябре посетить регионы и провести совещания с секретарями региональных отделений партии, заручиться их поддержкой.
"Региональной компоненте будет уделяться повышенное внимание. Я планирую и в ходе подготовки к съезду, и в ходе запуска избирательной кампании проехать по регионам, провести кустовые совещания, встречи с секретарями (реготделений — ред.). Послушать, услышать, опереться на их поддержку. Соответственно, ноябрь будет посвящен, в том числе, региональной повестке", — сказал Турчак журналистам.
Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. Ранее источник РИА Новости в партии сказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.