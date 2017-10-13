Турчак перед запуском президентской кампании проведет совещания в регионах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак намерен в ходе подготовки к партийному съезду и запуска президентской кампании в ноябре посетить регионы и провести совещания с секретарями региональных отделений партии, заручиться их поддержкой.

В четверг премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака и.о. секретаря генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд; досрочную отставку Турчака с должности главы Псковской области в тот же день принял президент РФ Владимир Путин. В пятницу генеральный совет и президиум генсовета ЕР утвердил сложение полномочий секретаря генсовета Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции в Госдуме.

"Региональной компоненте будет уделяться повышенное внимание. Я планирую и в ходе подготовки к съезду, и в ходе запуска избирательной кампании проехать по регионам, провести кустовые совещания, встречи с секретарями (реготделений — ред.). Послушать, услышать, опереться на их поддержку. Соответственно, ноябрь будет посвящен, в том числе, региональной повестке", — сказал Турчак журналистам.

На вопрос о том, планирует ли он проводить партийные реформы, Турчак ответил, что "перемены нужны там, где есть неэффективная работа". "Работа выстроена, работа эффективна и в центральном аппарате, и на местах, в регионах, поэтому какие-то тонкие донастройки могут быть, но все это может быть понятно после общения с людьми, после региональных поездок", — сказал Турчак.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. Ранее источник РИА Новости в партии сказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.