Президиум генсовета "Единой России" назначил Руднева врио главы ЦИК партии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президиум генсовета "Единой России" на заседании генсовета и президиума генсовета партии в пятницу утвердил замруководителя центрального исполнительного комитета партии (ЦИК) Максима Руднева на должность временно исполняющего обязанности руководителя ЦИК вместо Владимира Бурматова.

Сразу после избрания руководителем фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой. В связи с этим фракция единороссов выдвинула Владимира Бурматова на освободившийся пост председателя думского комитета. Должность руководителя ЦИК партии стала вакантна.

Участники заседания также освободили Бурматова от должности руководителя ЦИК ЕР.

Ранее источник в партии говорил РИА Новости, что впоследствии главой ЦИК ЕР может быть назначен сенатор от Псковской области Александр Борисов.