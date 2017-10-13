Генсовет ЕР утвердил сложение полномочий Неверова

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генсовет "Единой России" на заседании генсовета и президиума генсовета в пятницу утвердил сложение полномочий секретаря генсовета Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции в Госдуме.

"Мы вас провожаем с пониманием, что вы никуда не уходите", — сказал замсекретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

В свою очередь, Неверов отметил, что совмещать такие две должности невозможно. "Я принял решение и написал соответствующее заявление на имя председателя партии (Дмитрия Медведева) по сложению с меня полномочий секретаря генсовета партии. Председатель такое заявление принял и дал согласие", — сказал Неверов.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя думской фракции в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции был выбран Неверов.

В четверг премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака и.о. секретаря генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд. До четверга Турчак занимал должность главы Псковской области, но в тот же день президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова.