Песков подтвердил участие Путина в заседании ассамблеи МПС в субботу

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в субботу примет участие в заседании ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Президент посетит ассамблею Межпарламентского союза. Выступит перед членами ассамблеи, послушает выступления руководства ассамблеи, а также (выступления спикера Совета Федерации Валентины) Матвиенко и (спикера Госдумы Вячеслава) Володина", — сообщил Песков журналистам.

Межпарламентский союз — старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

Кроме того, по словам Пескова, в субботу президент откроет новый участок трассы под Гатчиной (Ленинградская область).