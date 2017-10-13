Полпред в СЗФО представил врио губернатора Псковской области Ведерникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в пятницу представил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщает пресс-служба областной администрации.

Президент России Владимир Путин в четверг принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова, занимавшего до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака врио секретаря генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд.

Врио губернатора Псковской области официально представили в пятницу. На мероприятии присутствовали и.о. генерального секретаря партии "Единая Россия", экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, члены Совета Федерации, депутаты Псковского областного собрания и городской думы, руководители администрации и органов исполнительной власти региона, местного самоуправления.

Цуканов отметил, что ему довелось работать с Ведерниковым почти год, тот был его заместителем по Калининградской области.

"Это беспрецедентный случай, когда заместитель полпреда курирует единственный регион. Много схожего есть у этих регионов, прежде всего, это границы, которые должны объединять, поэтому эта работа ему знакома. Также непростая экономическая, транспортная, логистическая и демографическая ситуации. В Псковской области играет роль близость мегаполисов. Но все эти особенности знакомы Михаилу Юрьевичу", — сказал Цуканов, слова которого приводятся в сообщении.

Ведерников в свою очередь отметил, что Псковский регион для него новый, несмотря на то, что он родился на Северо-Западе России. "В этой части рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро познакомиться, погрузиться в проблематику и совместно начать решать все вопросы", — сказал врио губернатора области.

"Нас с Андреем Анатольевичем (Турчаком) связывают дружеские отношения, мы давно хорошо друг друга знаем, и никаких резких кадровых решений не будет. Поэтому всех призываю работать спокойно, но максимально эффективно", — добавил Ведерников.