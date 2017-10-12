Источники назвали кандидатуру на пост врио главы центрисполкома ЕР

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На должность временно исполняющего обязанности главы центрального исполнительного комитета "Единой России" рассматривается нынешний заместитель руководителя ЦИК, руководитель управления проектной деятельности партии Максим Руднев, впоследствии главой может быть назначен сенатор от Псковской области Александр Борисов, сообщили РИА Новости источники во фракции ЕР в Госдуме и самой партии.

В пятницу назначенный исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак будет представлен членам генсовета и президиума генсовета ЕР. Генсовет ЕР должен будет утвердить сложение полномочий секретаря генсовета Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции партии в Госдуме. Также президиум генсовета ЕР планирует утвердить врио главы ЦИК вместо Владимира Бурматова, который стал председателем думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

"На должность временно исполняющего обязанности главы ЦИК сейчас рассматривается (Максим) Руднев", — сказал собеседник агентства во фракции ЕР в Госдуме.

При этом источник уже в самой партии в беседе с РИА Новости уточнил, что позднее врио Руднева, скорее всего, сменит сенатор от Псковской области Борисов, который будет назначен уже главой центрального исполнительного комитета.

"Высока вероятность, что в дальнейшем главой ЦИК станет сенатор Александр Борисов", — сказал собеседник в партии.

Ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Турчака и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака врио секретаря генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции был выбран Неверов, который сообщил, что напишет заявление о сложении полномочий секретаря генсовета ЕР в связи с невозможностью занимать оба поста.