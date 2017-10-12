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Политика

"Без сюрпризов": Турчак освобожден от должности главы Псковской области

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Главное за 12 октября 2017 года (9)
18:3712.10.2017
(обновлено: 20:08 12.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкАндрей Турчак . Архивное фотоАндрей Турчак . Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Покинувший пост губернатора Псковской области Андрей Турчак стал исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". Ему прочат большие успехи на новом посту, при этом оценки губернаторской деятельности Турчака прямо противоположные.

Ожидаемое решение

Андрей Турчак. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернаторский опыт поможет Турчаку в ЕР, считают в псковском парламенте
Турчак возглавлял регион с 2009 года и покинул пост по собственному желанию.

"Отставка Турчака была ожидаема еще год-два назад. Провожали Турчака — все никак не сместить было его с нашей области, зажился уже. Насчет нового ничего не могу сказать, потому что не знаем", — заявил руководитель фракции КПРФ в псковском областном собрании депутатов Петр Алексеенко.

Он отметил, что под руководством Турчака, "с одной стороны, область развивалась и благоустраивалась, особенно город Псков". "Но в это дело большие деньги были вложены — привлечены кредиты, почти на уровне уже доходов своих кредиты. Теперь их придется отдавать новому губернатору и нам тоже. А что касается населения, то положение не улучшилось. По-прежнему по социально-экономическому положению мы после всех регионов России. Смертность населения высокая, одна из самых больших в России. Проблемы эти остались, и новому руководству придется решать их… И, конечно же, надо пересматривать межбюджетные отношения. До 70% доходов у нас идет в федеральные структуры, а потом уже возвращаются назад", — сказал депутат.

Руководитель фракции ЛДПР в областном собрании депутатов Антон Минаков также заявил, что отставка сюрпризом не стала.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Источник сообщил о завершении череды отставок российских губернаторов
"Еще перед выборами в законодательное собрание Псковской области в 2016 году мы утверждали, что губернатор подаст в отставку и не отработает свой срок до конца. Основанием для таких предположений служили и внешние сигналы из Москвы, и показатели социально-экономического положения региона, и кулуарная информация. В результате так и случилось. Его (Турчака — ред.) отставка не стала для нас сюрпризом, все к этому шло", — сказал Минаков. Он добавил, что назначение Михаила Ведерникова врио главы региона, наоборот, "неожиданно".

Мнения разошлись

Председатель псковского областного собрания депутатов Александр Котов заявил, что положительно оценивает результаты работы Турчака на губернаторском посту. "За время его работы многое удалось сделать. Область участвовала во многих государственных программах на условиях софинансирования, и в результате был реализован целый ряд проектов в социальной сфере, в том числе в системе здравоохранения, в системе образования", — сказал Котов.

В качестве положительных примеров он привел завершение строительства онкологического диспансера строительство новых школ и перинатального центра, создание туристической инфраструктуры, развитие сельского хозяйства.

Андрей Турчак. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Ковалева
Турчак сможет обеспечить консолидированную работу ЕР, считают в партии
"Все это, безусловно, положительно сказалось на развитии региона. За время работы губернатора значительно выросли доходы областного бюджета. Как положительный факт могу отметить и рост на протяжении последних лет объемов сельскохозяйственного производства. По этому показателю область занимает одно из ведущих мест в Северо-Западном федеральном округе", — добавил он.

При этом у председателя псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга противоположное мнение, он не считает, что руководство Турчака пошло региону на пользу. "Я не вижу, что "варяги" могут искренне заниматься благоустройством областей и краев… У них нет того земельного, земского отношения к территории, которой они управляют, поскольку приезжают туда в командировку… Турчак принял Псковскую область с нулевым государственным долгом, а оставляет ее с госдолгом, который выше ее собственных доходов — 16 миллиардов рублей. Он разрушил социальную сферу, экономика находится в тупике… Я не могу сказать спасибо Андрею Турчаку за работу в Псковской области", — заявил "яблочник".

Отставка Турчака стала 11-й в губернаторском корпусе за эту осень. При этом источник во внутриполитическом блоке администрации президента сообщил РИА Новости, что на этом череда отставок завершилась.

Партийная карьера

Андрей Турчак. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Турчак: восемь лет во главе депрессивного региона
"В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии", — сказал Медведев на встрече с Турчаком. Премьер напомнил, что уже обсуждал с Турчаком на минувшей неделе возможность его перехода на пост секретаря генсовета "Единой России". "Сейчас это стало юридически возможным", — добавил он.

Экс-губернатор в свою очередь поблагодарил главу правительства за доверие и сказал, что к работе готов.

Как заявил член бюро высшего совета единороссов Юрий Шувалов, Турчак — профессионал, он поможет обеспечить консолидированную работу высшего и генерального советов партии, необходимую для включения ее в президентскую кампанию.

"Я знаю Андрея Анатольевича уже давно. Мы работали с ним в президиуме генсовета партии. Я был замсекретаря (президиума генсовета), а он занимался молодежной политикой. После этого он был губернатором, мы с ним тоже взаимодействовали. Я его знаю как человека чрезвычайно профессионального, и с точки зрения его опыта работы в партии, думаю, что он, безусловно, сможет решить те задачи, которые перед ним стоят", — сказал он РИА Новости.

Председатель областного собрания Котов также считает, что на новом посту Турчак сможет успешно руководить партийной организацией на федеральном уровне. "Я считаю, что для него эта работа знакома. И мне кажется, что с его назначением партия "Единая Россия" укрепит свои позиции и завоюет еще большее доверие со стороны избирателей", — отметил он.

И.о. секретаря генсовета "Единой России" Турчака представят членам генсовета и президиума генсовета ЕР на заседании в пятницу.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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avlaq
Можно было бы удивиться, если бы "Яблоку" понравилось. Баба-Яга всегда против.
19:44
12.10.2017
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