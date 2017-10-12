Врио губернатора Псковской области стал заместитель полпреда

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Турчак оставил пост по собственному желанию. Он был губернатором региона с 2009 года.

Исполнять обязанности главы Псковской области будет Михаил Ведерников. Президент провел с ним рабочую встречу, во время которой рассказал чиновнику о его назначении на пост губернатора. Ранее Ведерников был заместителем полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

Председатель калининградской областной думы Марина Оргеева положительно охарактеризовала работу Ведерникова в регионе. По ее словам, он успешно справлялся с функциями, возложенными на заместителя полномочного представителя президента.

"Это координация работы силовых структур, взаимодействие с общественными организациями, это были вопросы, связанные с нелегальными перевозками, и его внимание к объектам чемпионата мира", — пояснила Оргеева. Она подчеркнула, что Ведерников делал свою работу "системно и энергично".

Ведерников будет представлен в Псковской области в качестве временно исполняющего обязанности главы региона 13 октября.

Новая должность Турчака

Экс-губернатор Псковской области после отставки занял новую должность — он стал исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России".

"В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии", — сообщил лидер партии Дмитрий Медведев в ходе встречи с Турчаком.

Премьер-министр напомнил, что ранее уже обсуждал с бывшим губернатором возможность его перехода на пост секретаря генсовета "Единой России", однако юридически это стало возможно только сейчас.

Турчак, в свою очередь, поблагодарил председателя правительства и выразил готовность приступить к работе. Он подчеркнул, что партия пользуется у населения поддержкой, которую необходимо не просто сохранить, но и приумножить.

"У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов", — заявил Турчак.

Член бюро высшего совета единороссов Юрий Шувалов, комментируя это назначение, отметил, что Турчак — профессионал, который сможет решить поставленные перед ним задачи. Он также выразил готовность оказывать однопартийцу поддержку.

Чем запомнится Турчак как губернатор

"Думаю, что работа высшего совета и генерального совета будет организована на необходимом уровне консолидации партии, которая сейчас нужна для включения ее в президентскую кампанию", — подчеркнул Шувалов.

С тех пор как Турчак возглавил Псковскую область, регион не раз оказывался на последних строчках рейтингов социально-экономического благополучия. Так, по итогам 2015 года Псковщина заняла в списке из 85 регионов 74-е место, а по итогам 2016-го — 76-е.

На 1 января 2017 года государственный долг региона достиг 14,8 миллиарда рублей, при этом на момент прихода Турчака на должность госдолг по состоянию на 1 января 2009 года, по официальным данным, составлял лишь 201,5 миллиона рублей.

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В то же время среднедушевые денежные доходы жителей Псковской области с 2009 по 2016 годы выросли с 11,4 тысячи рублей до более чем 22 тысяч рублей в месяц. Кроме того, за это время удалось сократить число семей, нуждающихся в жилье.

В мае 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Турчаком отметила, что в Псковской области под его руководством произошли позитивные изменения. В частности, с начала 2017 года регион продемонстрировал пятипроцентный рост промышленности. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 30%, а прошлогодний сбор зерна увеличился в шесть раз по сравнению с 2009 годом, составив 120 тысяч тонн.