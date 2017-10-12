Источник сообщил о завершении череды отставок российских губернаторов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Нынешняя череда отставок в губернаторском корпусе завершилась с уходом главы Псковской области Андрея Турчака, сообщил РИА Новости источник во внутриполитическом блоке администрации президента.

Так собеседник агентства прокомментировал решение президента Владимира Путина о смене руководителя Псковской области: российский лидер подписал указ об освобождении Турчака от должности губернатора и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова.

"По отставкам все", — сказал собеседник агентства.

Говоря о назначенном врио губернатора Псковской области Михаиле Ведерникове, источник отметил, что это "кадр из недр администрации президента, который в последнее время как раз имел возможность ознакомиться со спецификой Северо-Западного федерального округа".