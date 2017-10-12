Турчак сможет обеспечить консолидированную работу ЕР, считают в партии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Назначенный в четверг исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак профессионал, он поможет обеспечить консолидированную работу высшего и генерального советов партии, необходимую для включения ее в президентскую кампанию, считает член бюро высшего совета единороссов Юрий Шувалов.

Ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова, занимавшего до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака врио секретаря генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд.

"Я знаю Андрея Анатольевича уже давно. Мы работали с ним в президиуме генсовета партии. Я был замсекретаря (президиума генсовета), а он занимался молодежной политикой. После этого он был губернатором, мы с ним тоже взаимодействовали. Я его знаю как человека чрезвычайно профессионального, и, с точки зрения его опыта работы в партии, думаю, что он, безусловно, сможет решить те задачи, которые перед ним стоят", — сказал РИА Новости Шувалов.

Со своей стороны он выразил готовность содействовать и оказывать поддержку Турчаку. "Думаю, что работа высшего совета и генерального совета будет организована на необходимом уровне консолидации партии, которая сейчас нужна для включения ее в президентскую кампанию", — добавил собеседник агентства.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года. Ранее источник РИА Новости в партии сказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря в два дня, то есть он пройдет либо 22-23, либо 23-24 декабря.

Высший совет ЕР в настоящее время занимается разработкой докладов по стратегии развития России на среднесрочный и долгосрочный периоды. Шувалов ранее в комментарии РИА Новости выразил надежду, что готовящиеся материалы частично могут быть использованы во время избирательной президентской кампании.