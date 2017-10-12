Андрей Турчак: восемь лет во главе депрессивного региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Андрей Турчак возглавил Псковскую область в 33 года, став одним из самых молодых российских губернаторов, и руководил регионом больше восьми лет.

Псковская область за время правления Турчака неоднократно оказывалась в конце рейтингов социально-экономического благополучия. Кроме того, Турчак запомнился скандалом с незадекларированым имуществом супруги и статусом свидетеля в деле о покушении на журналиста Олега Кашина.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об освобождении Андрея Турчака от должности губернатора Псковской области, врио главы региона назначен Михаил Ведерников. Премьер-министр РФ и лидер "Единой России " Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии.

Ранний старт

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Отец Андрея Турчака — Анатолий Турчак — в 1985 году возглавлял объединение, затем холдинговую компанию "Ленинец", которая занималась разработкой и выпуском радиолокационной техники для военной авиации. В 1990-е старший Турчак являлся заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения "Наш дом — Россия", на тот момент правящей партии, а также партнером по дзюдо будущего президента.

Андрей Турчак в 1998 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности "экономист-менеджер". Еще в студенческие годы в 20-летнем возрасте он стал директором Завода электробытовой аппаратуры, который входит в холдинг "Ленинец".

Политическая деятельность Андрея Турчака началась в августе 2005 года с его вступления в партию "Единая Россия", где он был назначен координатором молодежной политики, а затем вошел в координационный совет "Молодой гвардии Единой России". Уже через два года, в июне 2007-го, Турчак становится членом Совета Федерации от Псковской области, до этого весной он был избран депутатом Псковского областного собрания по партийному списку "Единой России".

В феврале 2009 года президент России Дмитрий Медведев принял отставку губернатора Псковской области Михаила Кузнецова по собственному желанию и внес на рассмотрение регионального представительного органа кандидатуру Турчака для наделения его полномочиями губернатора региона. Псковское областное собрание утвердило кандидатуру Турчака почти единогласно (37 голосов из 40).

Губернатор Псковщины

В первый год работы губернатором Турчак отметился снижением тарифа на проезд в пригородных автобусах, назначением доплаты в 280 рублей к пенсиям ветеранов труда, а также сохранением ставки транспортного налога в области после его повышения на федеральном уровне.

В сентябре 2009 года Турчак выступал с инициативой запрета двойного гражданства для муниципальных служащих, в 2011 году по его инициативе область начала выплачивать дополнительные 100 тысяч рублей к материнскому капиталу за рождение третьего и последующих детей.

Имя Андрея Турчака часто мелькало в прессе в связи с историей гибели усыновленного гражданами США воспитанника Печорского дома ребенка Димы Яковлева. По решению Турчака в феврале 2013 года в Псковской области были приостановлены все запущенные процедуры усыновления.

В 2013 году разразился скандал с виллой семьи Турчак в Ницце стоимостью 1,3 миллиона евро. Впоследствии областная прокуратура не нашла нарушений в декларации губернатора о доходах и имуществе.

Успехи и неудачи региона

Псковская область за время правления Турчака неоднократно оказывалась в конце рейтингов социально-экономического благополучия. Так, по итогам 2012 и 2013 года область попала на 72-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов, составленном рейтинговым агентством РИА Рейтинг. По итогам 2015 года область заняла 74-е, а по итогам 2016 – 76-е место в списке из 85 регионов.

На 1 января 2017 года государственный долг Псковской области достиг 14,8 миллиарда рублей, что составляет 98,5% от доходов областного бюджета. При этом на момент прихода Турчака на пост губернатора госдолг области на 1 января 2009 года, по официальным данным, составлял лишь 201,5 миллиона рублей.

За период руководства Псковской областью Турчаку не удалось остановить ее тенденцию преобладания смертности над рождаемостью. Согласно данным Псковстата, в 2009 году общая численность населения области составляла 690 тысяч человек, а по состоянию на 1 января 2017 года — 642 тысячи, то есть уменьшилось на 48 тысяч человек.

В то же время среднедушевые денежные доходы населения с 2009 по 2016 годы выросли с 11,4 тысячи рублей до более чем 22 тысячи рублей в месяц. Также за это время незначительно, с 14 до 12,1 тысячи, удалось сократить число семей, нуждающихся в жилье.

В мае 2017 года председателя Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с Турчаком отметила позитивные изменения, которые произошли в Псковской области под его руководством, в частности развитие экономики. Так, согласно представленным Матвиенко данным, с начала 2017 года область показала 5%-й рост промышленности и 30%-й рост производства сельскохозяйственной продукции, а прошлогодний сбор зерна вырос в шесть раз по сравнению с 2009 годом, составив 120 тысяч тонн.

Кроме того, в области был реализован самый крупный на Северо-Западе проект по строительству свинооткормочного комплекса на 2 миллиона голов единовременного содержания. Общий объем инвестиций проекта составил 50 миллиардов рублей.

Тень журналиста Кашина

Как накануне отставки Турчака писала газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к администрации президента, кандидатура Турчака на пост секретаря генсовета ЕР не устраивает Медведева из-за репутационных издержек, которые газета увязала с делом журналиста Олега Кашина.

В 2010 году журналист Олег Кашин в своем блоге в "Живом журнале" допустил нелицеприятное высказывание о губернаторе Турчаке, после чего тот потребовал от журналиста извинений, но безуспешно. Три месяца спустя Кашин был сильно избит в Москве у подъезда дома, где снимал квартиру. Ему сломали ему челюсть, голень и пальцы. В тяжелом состоянии журналиста госпитализировали в реанимацию. Коллеги связывали нападение с профессиональной деятельностью Кашина, который специализируется на общественно-политической тематике.

Следствие возбудило дело о покушении на убийство. Преступление вызвало большой общественный резонанс, его расследование взял на контроль являвшийся тогда президентом Дмитрий Медведев.

Позднее Кашин на своем сайте сообщил, что считает дело о нападении на него раскрытым, а также назвал имена исполнителей ─ это Данила Веселов, Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин, которые являются сотрудниками холдинга "Ленинец". По данным журналиста, холдинг принадлежит семье губернатора Псковской области Андрея Турчака, управляющим "Ленинца" является Александр Горбунов. Как заявлял Кашин, в своих показаниях обвиняемые Веселов и Кавтаскин называют Горбунова организатором их поездки в Москву. Сам Турчак ранее говорил, что его совесть "абсолютно чиста", а заявления о его возможной причастности к делу об избиении Кашина являются "провокацией".

В настоящее время Горбунов и Турчак в деле о покушении на Кашина имеют статус свидетелей, а сроки расследования продолжают продлеваться.