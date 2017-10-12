В калининградской думе оценили деятельность Ведерникова на посту полпреда

КАЛИНИНГРАД, 12 окт – РИА Новости. Михаил Ведерников, назначенный в четверг исполняющим обязанности губернатора Псковской области, выполнял свои задачи в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе "достаточно системно и энергично", считает председатель калининградской областной думы Марина Оргеева.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Турчака от должности губернатора Псковской области и назначил врио главы региона Ведерникова.

"Михаил Ведерников небольшой срок работал в Калининградской области, но мне казалось, что функции, которые возложены на заместителя полномочного представителя президента – это координация работы силовых структур, взаимодействие с общественными организациями, это были вопросы, связанные с нелегальными перевозками, и его внимание к объектам чемпионата мира, он выполнял достаточно системно и энергично", — сказала Оргеева РИА Новости.

Она пожелала Ведерникову удачи на новом посту и отметила, что отношения депутатского корпуса с полпредством были и остаются конструктивными и деловыми, не подменяя, а дополняя друг друга, а сотрудничество было плодотворным.

Ведерников родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области, в 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте РФ. Занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе с февраля 2017 года, до этого работал заместителем полпреда президента в Северо-кавказском федеральном округе.