Медведев назначил экс-главу Псковской области и.о. секретаря генсовета ЕР

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об освобождении Турчака от должности губернатора Псковской области.

"В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии", — сказал Медведев на встрече с Турчаком.

Премьер напомнил, что уже обсуждал с Турчаком на минувшей неделе возможность его перехода на пост секретаря генсовета "Единой России". "Сейчас это стало юридически возможным", — добавил он.

В свою очередь Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить. "У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов", — сказал Турчак.