В ЕР рассказали о причине переноса генсовета

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Единственной причиной переноса заседания генсовета "Единой России" по кадровым вопросам является командировка действующего секретаря генсовета Сергея Неверова; остальное — фантазии и информационные вбросы, написал у себя на странице в Facebook заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

Заседание генерального совета и президиума генерального совета "Единой России" по кадровым вопросам было перенесено с четверга на пятницу. Ранее газета "Ведомости" написала, что причина переноса генсовета — в отсутствии согласия в партии по поводу кандидатур на должности секретаря генсовета и руководителя ЦИК партии.

"С неподдельным интересом наблюдаю за информационными вбросами и откровенными фантазиями на тему переноса заседания генсовета ЕР", — написал он.

При этом, подчеркнул он, никакого "легкого" или "полураскола" в партии нет". "Все идет по плану. Все структуры функционируют нормально, в штатном режиме. Бурных человеческих страстей и турбулентости не наблюдается. Сейчас мы идем к генсовету с четким пониманием того, как мы будем действовать. Раскрою главный секрет: мы просто будем работать. На благо наших избирателей. А всем производителям фейковых новостей — большой привет! Следите за реальными событиями и не употребляйте фейки. Они токсичны", — заключил Ревенко.

Ранее источник во фракции партии в Госдуме сообщил РИА Новости, что на заседании будет принято решение о кандидатуре на должность секретаря генсовета партии вместо Сергея Неверова, назначенного руководителем фракции ЕР в Госдуме.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции был выбран Неверов, который сообщил, что напишет заявление о сложении полномочий секретаря генсовета ЕР в связи с невозможностью занимать оба поста.

Как ранее сообщил РИА Новости источник во фракции, место Неверова может занять глава Псковской области Андрей Турчак, а всего на должность секретаря генсовета партии рассматриваются две-три кандидатуры.