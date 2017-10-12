Депутаты Госдумы отложили визит в США после инцидента со снятием флагов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Совет Государственной думы принял решение отложить поездку делегации ГД в США в связи с тем, что на российских диппредставительствах были сняты российские флаги, сообщили журналистам в аппарате Госдумы.

Флаги РФ были сняты с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне. Как сообщили РИА Новости в среду в госдепартаменте США, "бережно снятые" флаги "хранятся в безопасности в этих зданиях".

"Совет Госдумы принял решение отложить поездку делегации Госдумы в США в связи с тем, что на наших диппредставительствах были сняты российские флаги", — сообщили в аппарате Госдумы, добавив, что решение будет действовать до тех пор, пока не поступит соответствующих разъяснений и извинений с американской стороны.

Эту информацию подтвердил РИА Новости и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Да, отменяется (поездка). Это была делегация депутатов Госдумы, этого даже не было в планах международных поездок. Сейчас мы ее отложили на неопределенный срок в связи с последними событиями. (Спикер ГД Вячеслав) Володин ехать не должен был", — заявил он.

Планировался визит представителей депутатской группы по связям с парламентом США.