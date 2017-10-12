Матвиенко отреагировала на сообщения о ее возможном назначении премьером

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не видит оснований обсуждать ее имя в качестве кандидата на пост премьера.

"Я никогда не обсуждаю слухи. Никогда их не комментирую и не втягиваюсь в их обсуждение. Но поскольку вы очень респектабельное издание, то вы будете первыми и последними, кому я отвечу на этот вопрос. Больше никому и никогда я давать комментарии на эту тему не буду", — сказала Матвиенко, текст ее интервью размещен в газете "Известия".

По мнению издания, смена губернаторов происходит в преддверии президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года. Уже сейчас звучат имена кандидатов на пост премьера, хотя политическая конфигурация и расклад сил после выборов до конца не ясен.

"Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет", — подчеркнула спикер.

Она отметила, что занимает очень ответственный пост, работает с огромным интересом. "У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено", — сказала Матвиенко.