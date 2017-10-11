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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

Участники мероприятия утвердят основные направления реализации цифровой повестки союза до 2025 года и рассмотрят вопрос наращивания совместной орбитальной группировки космических аппаратов. Также обсудят различные варианты сотрудничества с заинтересованными государствами-участниками СНГ и рассмотрят основные направления международной деятельности на 2018 год.

Кроме президента России в заседании ожидается участие лидеров России, Казахстана, Армении, а также премьер-министра Киргизии.