МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Москва зеркально ответит в случае расширения Канадой "черного списка" граждан России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Ранее Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского". За принятие закона единогласно проголосовали 277 присутствовавших на заседании депутатов.

"Если в результате принятия этого закона последует расширение канадского "черного списка" в отношении граждан России, мы поступим зеркально. У нас вызывает сожаление, что власти Канады продолжают подрывать двусторонние отношения. Нам кажется, что, наоборот, нашим странам было бы гораздо выгоднее сотрудничать друг с другом, в том числе в борьбе с терроризмом, в экономической сфере, в освоении Арктики. Но в Оттаве пока перевешивают антироссийские эмоции. Это не совсем дальновидная политика. Конечно, властям Канады самим определять свою линию, но, по существу, канадская сторона идет по пути самоизоляции от России", — сказал российский дипломат.

Борисенко отметил, что со стороны РФ "существует полная открытость к взаимодействию с Канадой". В частности, по его словам, в Москве видят "одни преимущества в нормальном сотрудничестве, в частности, по антитеррору".

В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

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