МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Москва зеркально ответит в случае расширения Канадой "черного списка" граждан России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
"Если в результате принятия этого закона последует расширение канадского "черного списка" в отношении граждан России, мы поступим зеркально. У нас вызывает сожаление, что власти Канады продолжают подрывать двусторонние отношения. Нам кажется, что, наоборот, нашим странам было бы гораздо выгоднее сотрудничать друг с другом, в том числе в борьбе с терроризмом, в экономической сфере, в освоении Арктики. Но в Оттаве пока перевешивают антироссийские эмоции. Это не совсем дальновидная политика. Конечно, властям Канады самим определять свою линию, но, по существу, канадская сторона идет по пути самоизоляции от России", — сказал российский дипломат.
В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.