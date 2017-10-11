Бурматов стал главой комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов избран на пост председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

Соответствующее решение принято депутатами на пленарном заседании в среду.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции "Единая Россия" был выбран Неверов.

Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой. В связи с этим фракция "Единая Россия" выдвинула Бурматова на пост председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды.