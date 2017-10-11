МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США, заявил РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

"Что касается ответа, мы сказали, в том числе публично, что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают. Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России", — сказал российский дипломат.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия одного из американских генконсульств, Борисенко заверил, что в Москве "не исключают никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств".

Он пояснил, что цифра в 455 человек, к которой Москва предложила Соединенным Штатам привести их персонал, включала и сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Однако они не занимаются двусторонними российско-американскими отношениями.

"Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже", — заявил директор департамента МИД.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые санкции.

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