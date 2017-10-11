МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США, заявил РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия одного из американских генконсульств, Борисенко заверил, что в Москве "не исключают никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств".
"Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже", — заявил директор департамента МИД.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые санкции.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>