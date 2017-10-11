Врио омского губернатора Буркова представили региональным чиновникам

НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова в среду представили региональным чиновникам и депутатам. Новый глава области отметил, что у региона есть все возможности для экономического рывка.

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Президент РФ Владимир Путин в понедельник 9 октября подписал указ о прекращении полномочий Назарова, врио назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. Назаров занимал должность главы региона с 30 мая 2012 года.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представляя врио губернатора, отметил, что "только консолидацией усилий сегодня можно выполнить задачи, которые поставлены перед исполняющим обязанности губернатора президентом и жителями области, которые сегодня ждут перемен". Он поблагодарил за работу бывшего губернатора Виктора Назаров и отметил необходимость сохранения преемственности.

По словам Меняйло, партийная принадлежность Буркова (партия "Справедливая Россия") не должна стать препятствием для работы. "Когда предвыборная гонка — это одно, а сегодня вне зависимости от партийной принадлежности мы должны работать на благо своих граждан", — сказал он.

Бурков отметил, что у Омской области есть возможности для экономического роста. Потенциал, по его словам, обеспечивается крупными промышленными предприятиями, в том числе космической отрасли, и жителями региона. "У нас есть возможность сделать рывок в сторону роста. Самое ценное — это люди. В регионе, где высокий промышленный, культурный потенциал, рождаются таланты, а в этих условиях рождаются и споры. Главное – это объединение и совместными усилиями выполнение поставленных задач. Не надо рассматривать вопрос, в чьих руках собственность и как ее делить", — сказал врио губернатора.

По мнению Буркова, важно, чтобы "бизнес богател вместе с народом региона", "для всех должны быть одинаковые правила" в условиях политической и экономической конкуренции. "Сегодня, к сожалению, остается тенденция оттока населения, талантливой молодежи из Омской области. Уговорами задачу эту не решить. Нужно решать вопросы медобслуживания, образования, экологии, вопросы повышения уровня жизни. Только в этом случае мы сможем сохранить самое ценное", — сказал врио губернатора.

Говоря о своей кадровой политике, Бурков заверил собравшихся, что будет прежде всего опираться на местные кадры. "Хотел бы сказать, что все полномочия, которыми меня наделил президент, будут применяться исключительно на благо России, Омской области и ее жителей", — заключил он.

Экс-губернатор Виктор Назаров сказал, что искренне стремился оправдать доверие жителей Омской области.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию нам многое удалось, мы увеличили доходную базу бюджета, обеспечили рост валового регионального продукта, сохранили межнациональную стабильность… Заметно преобразился Омск. Мы создали задел, и, надеюсь, что работа будет продолжаться. Во многом нам удалось изменить ситуацию к лучшему… Передаю регион новому руководителю, понимаю, что ему будет непросто. Желаю много энергии и поддержки жителей для успешной работы на благо Омской области и России", — заявил он.