Врио омского губернатора Буркова представили региональным чиновникам

НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова в среду представили региональным чиновникам и депутатам. Новый глава области отметил, что у региона есть все возможности для экономического рывка.
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25.1%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
61.6%Главу моего региона необходимо сменить
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представляя врио губернатора, отметил, что "только консолидацией усилий сегодня можно выполнить задачи, которые поставлены перед исполняющим обязанности губернатора президентом и жителями области, которые сегодня ждут перемен". Он поблагодарил за работу бывшего губернатора Виктора Назаров и отметил необходимость сохранения преемственности.
По словам Меняйло, партийная принадлежность Буркова (партия "Справедливая Россия") не должна стать препятствием для работы. "Когда предвыборная гонка — это одно, а сегодня вне зависимости от партийной принадлежности мы должны работать на благо своих граждан", — сказал он.
По мнению Буркова, важно, чтобы "бизнес богател вместе с народом региона", "для всех должны быть одинаковые правила" в условиях политической и экономической конкуренции. "Сегодня, к сожалению, остается тенденция оттока населения, талантливой молодежи из Омской области. Уговорами задачу эту не решить. Нужно решать вопросы медобслуживания, образования, экологии, вопросы повышения уровня жизни. Только в этом случае мы сможем сохранить самое ценное", — сказал врио губернатора.
Экс-губернатор Виктор Назаров сказал, что искренне стремился оправдать доверие жителей Омской области.