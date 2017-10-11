Депутаты ГД от ЛДПР договорились развивать межпарламентские связи с КНДР

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Высокопоставленные представители КНДР и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР договорились продолжать и развивать межпартийные и межпарламентские связи двух стран, сообщается в отчете о визите делегации ЛДПР в КНДР.

Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР в составе Антона Морозова, Алексея Диденко и Павла Шперова 2-6 октября посетила столицу Северной Кореи, где была принята на высоком уровне, также депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.

"Условились продолжать и развивать межпартийные и межпарламентские связи", — сообщается в отчете депутатов, который находится в распоряжении РИА Новости.

Делегацию ЛДПР, отмечают депутаты, приняли на высоком уровне: "председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Су Ён и заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сок Рёль".

В отчете также сообщается, что корейская сторона "неоднократно и с большим почтением подчеркивала доброжелательное отношение" к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому.

"Программа пребывания делегации ЛДПР широко освещалась местными СМИ и включала ряд других мероприятий: посещение демилитаризованной зоны, города Кесон, мемориальных комплексов и музеев, знакомство с образовательными учреждениями и так далее", — отмечается в отчете.