Медведев отметил большой потенциал сотрудничества России и Марокко

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российско-марокканское сотрудничество имеет большой потенциал, который нужно использовать в полной мере, главное — не останавливаться на достигнутом и искать новые перспективные направления для расширения партнерства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев во вторник в составе российской делегации провел переговоры в Алжире с местной делегацией о развитии экономических связей двух стран. На среду запланирован его визит в Марокко.

"Основная цель моего визита – всемерное укрепление торгово-экономических связей, развитие отраслевой кооперации. Конечно, поговорим и об актуальных международных и региональных вопросах, которые нас интересуют… У российско-марокканского сотрудничества большой потенциал. И мы должны приложить все усилия, чтобы использовать его в полной мере", — говорится в статье Медведева, опубликованной в газете "Аль-Ахбар" накануне визита.

Медведев также отметил, что планируется подписать новые соглашения о сотрудничестве, в частности, в таможенной сфере, в области сельского хозяйства, культуры, промышленной кооперации.

"Россия также высоко ценит независимую, конструктивную позицию Марокко по острым международным проблемам. Прежде всего по тем, которые касаются ситуации на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом. Мы поддерживаем усилия марокканского руководства по противодействию экстремизму, по поддержанию и укреплению гармонии в обществе, будь то социально-политические или экономические и культурные вопросы", — подчеркнул председатель российского правительства.

Медведев напомнил, что объем торговли вырос на 27,2% по итогам 2016 года. Он отметил, что Россия традиционно вносит весомый вклад в обеспечение Марокко энергоресурсами, а также поставляет пшеницу, чёрные металлы, удобрения, серу и другие товары. Ключевым направлением взаимодействия остается морское рыболовство. Развивается сотрудничество и в рамках инновационных проектов, продолжается работа бизнес-сообществ, стимулирующих экономические связи между странами.

Популярность набирают марокканские курорты, для посещения которых россиянам не нужна виза. Так, в 2016 году в Марокко побывали более 33 тысяч россиян, что в четыре раза больше чем в 2015 году.

Говоря о партнерстве с королевством, Медведев отметил, что Марокко и Россию разделяют тысячи километров, но сложно найти человека, который не знал бы о существовании Марокко с самого детства. "Прежде всего благодаря элегантному ромбику с надписью Maroc. Несколько поколений советских, а затем российских детей находили его на апельсинах и мандаринах. Тех фруктах, которые появляются в магазинах в холодную русскую зиму и от того кажутся особенно сладкими… Поэтому неудивительно, что со временем этот ромбик стал своего рода символом российско-марокканской дружбы, знаком позитивного восприятия и симпатии к вашей стране", — рассказал премьер.

"Главное – не останавливаться на достигнутом, а вести постоянный поиск новых перспективных направлений для расширения сотрудничества", — отметил также он.

В заключении статьи Медведев процитировал фильм "Касабланка", который назвал символом, ассоциирующимся у жителей России с Марокко: "Всякий любитель кино знает финальную фразу выдающегося фильма: "Думаю, что это начало прекрасной дружбы". Дружба России и Марокко началась давно, и есть все основания полагать, что она будет только крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран", — заключил премьер.