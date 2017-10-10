Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Марокко

РАБАТ, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Марокко, где обсудит с руководством королевства, в частности, вопросы сотрудничества в энергетике.

Председатель российского правительства прибыл в столицу королевства из Алжира.

"В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи",- сообщили ранее в пресс-службе российского правительства.