МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задал высокую планку исторической ответственности для российской политики, и чтобы стать продолжателями сегодняшней власти, новым политикам надо осознать себя стажерами команды главы государства, а ее представителям — стать наставниками "новичков", говорится в докладе, подготовленном экспертами Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) и Экспертного институт асоциальных исследований (ЭИСИ).

Эксперты ЦСКП и ЭИСИ участвуют в подготовке стратегии развития РФ, разрабатывающейся в высшем совете "Единой России". Ранее один из экспертов, участвующий в подготовке доклада, сказал РИА Новости, что в конце октября будет представлен новый доклад, который будет содержать конкретные инициативы по развитию страны.

"Владимир Путин задал исключительно высокую планку исторической ответственности для всей российской политики. И чтобы стать достойными продолжателями сегодняшней власти, новым политикам важно осознать себя стажерами команды Путина. А представителям команды Путина — уже сегодня стать наставниками тех, кто примет эстафету ответственности за будущее страны", — говорится в материале.

Эксперты считают, что важнейшей исторической заслугой Путина является предложенный им государственно-политический проект, "объединивший представителей разных политических элит, общественных и элитных сил, сплотивший самые широкие слои российского общества".

В докладе также говорится, что страна под руководством Путина "преодолела "революционную логику", при которой движение вперед кажется возможным только через отрицание прошлого опыта". "Появилась общая нацеленность на продуманные и системные преобразования с опорой на уже имеющиеся институты, доказавшие свою эффективность", — говорится в материале.

В то же время, отмечают эксперты, актуальность работы, связанной с конструированием будущего, "резко повысилась с деградацией ряда международных институтов, прежде всего призванных гарантировать обеспечение безопасности".

В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке". Администрация президента пока также не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года.

В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".