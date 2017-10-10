Максакова прокомментировала причастность спецслужб к убийству Вороненкова

САМАРА, 10 окт — РИА Новости. Певица и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила, что версия о причастности российских спецслужб к убийству ее супруга, экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, несостоятельна.

"Я всегда говорила, кто Кремль не имеет никакого отношения. (Президенту РФ Владимиру) Путину это было совершено не нужно и неинтересно", — сообщила она в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале Россия-1.

В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Максакова также назвала Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. "То, что вам кажется версией — это не домыслы и не версии, это то, что уже доказано следствием и передано в суд, поэтому с этим вам придётся как-то мириться. То, в каких интересах он (Тюрин) действовал, это уже другие вопросы. Но то, что Тюрин является заказчиком этого преступления — это установленный факт", — сказала Максакова.

Она отметила, что у Тюрина был личный мотив, чтобы стать заказчиком преступления, и добавила, что "он ненавидел меня и всю мою дальнейшую личную жизнь".

Максакова сообщила при этом, что "она была бы последняя, кто хотела бы верить в версию, что убийство совершил Тюрин, потому что все это неприятно — но это факт". Она подчеркнула, что с Тюриным она не поддерживает связь уже давно.