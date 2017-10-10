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Политика

Врио главы Ивановской области пообещал опираться на талант местных жителей

17:4410.10.2017
(обновлено: 17:45 10.10.2017)
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© Фото : Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАССГубернатор Ивановской области Павел Коньков. Архивное фотоГубернатор Ивановской области Павел Коньков. Архивное фото
© Фото : Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил от должности губернатора Ивановской области Павла Конькова, врио главы региона назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Депутаты регионального парламента и общественники возлагают на нового руководителями надежды, а его бывший начальник – министр экономического развития РФ Максим Орешкин уверен, что Воскресенский обладает необходимыми для новой должности компетенциями.

Таланты Ивановцев

Павел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
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Коньков поблагодарил коллег в Ивановской области за успешную работу
Сам Воскресенский заявил, что намерен вывести регион в число передовых, опираясь на таланты и инициативу местных жителей. "Друзья! Президент доверил мне важную и ответственную работу — с сегодняшнего дня исполняю обязанности губернатора Ивановской области. В России область с названием Ивановская должна быть в числе передовых. Все для этого сделаю. Опираться буду на таланты и инициативу людей, живущих в Ивановской области", — написал он на своей странице в Facebook.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин уверен, что его бывший заместитель добьется позитивных результатов на новом посту. "Желаю Станиславу Сергеевичу успехов. Он действительно обладает всеми компетенциями, которые позволят ему добиться позитивных результатов на этой должности. Думаю, что качество его работы через несколько лет оценят жители Ивановской области", — сказал Орешкин.

Ответственность перед людьми

Экс-губернатор Коньков считает, что за время своей работы в правительстве региона и на посту главы области смог добиться решения практически всех "болевых точек", однако он уходит со своего поста, так как чувствует ответственность перед людьми за оставшиеся проблемы.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков. Архивное фото
© Фото : Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Коньков заявил, что добился решения болевых точек Ивановской области
"Принято кадровое решение, я покидаю пост губернатора Ивановской области. Позади девять лет работы в правительстве, из них четыре года — во главе региона. Были непростые годы: приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, решать самые различные вопросы, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области. Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за все перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял", — сказал Коньков в видеообращении к жителям региона, которое размещено на официальном сайте правительства области.

Кроме того, Коньков в обращении поблагодарил коллег за активную работу и выразил уверенность, что у региона есть основа для дальнейшего успешного развития.

Сугубо личное желание

Председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов заявил РИА Новости, что отставка Конькова – его "сугубо личное желание". "До сих пор никто со мной, как с председателем Ивановской областной думы и секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", не обсуждал вопрос о необходимости серьезных политических изменений в Ивановской области", — сказал он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Павел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
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Спикер ивановской облдумы рассказал об итогах работы Павла Конькова
По мнению Смирнова, Коньков за время своего губернаторства помог региону пережить кризисные времена без потерь и заложил позитивные тенденции развития. Он отметил, что благодарен экс-губернатору за конструктивное взаимодействие с депутатами регионального парламента.

"Что касается назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Сергеевича Воскресенского, я могу только выразить искреннее желание конструктивно работать с ним. Мы все заинтересованы в том, чтобы позитив, который сегодня уже проявляется в экономике региона, его бюджете, только укреплялся", — сообщил Смирнов.

"Уверен, что Станислав Сергеевич будет усердно способствовать развитию этих позитивных тенденций", — добавил он.

Поможет выходу из тупика

Руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе Владимир Кленов ждет от Воскресенского новых идей, чтобы вывести регион из экономического тупика. Комментируя назначение Воскресенского, Кленов отметил, что "не увидел никаких крупных побед и достижений" в его биографии.

При этом, по его мнению, новый руководитель должен больше привлекать общественность и партии для решения проблем области, "чтобы все работали на благо". "Ну, будем смотреть. Но от того, что идет омоложение и ротация кадров, я считаю, что хуже для Ивановской области не будет", — сказал Кленов.

Перезагрузка политической системы

Ивановские общественники надеются, что с приходом на должность руководителя области специалиста со стороны в лице Воскресенского в политической системе региона произойдет "перезагрузка". "Можно сказать, что приход человека извне — это вторая попытка перезагрузить политическую систему региона. В принципе, Михаил Александрович Мень тоже был человеком со стороны, и отмечу, что свою функцию как антикризисный менеджер он выполнил замечательно", — сказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Румянцев.

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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От нового главы Ивановской области ждут политической перезагрузки
Он добавил, что новому руководителю региона предстоит решить ряд проблем с реализацией федеральных программ. По его словам, трудности были особенно заметны на примере программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которая, несмотря на ряд предпринятых общественниками мер, не реализована и на треть. Также, по его мнению, региону предстоит решить ряд проблемных вопросов в образовании и здравоохранении.

По словам Румянцева, в регионе очевидны проблемы с кадрами, речь идет и об отсутствии реального кадрового резерва, и о коррупционных делах в отношении крупных ивановских чиновников. Он выразил надежду, что общественники перестанут чувствовать "холодок" в отношениях с региональными службами и департаментами, и пожелал новому назначенцу воспринимать общественность как опору в своей работе.

Расходящиеся круги

"Для меня эта отставка ожидаема и неожиданна одновременно. Неожиданна: почему именно сегодня и именно он, а не завтра и не через неделю? Но то, что отставка губернаторов среднего уровня, то есть не тяжеловесов и не молодых, рано или поздно начнется вслед за тяжеловесами — это естественный процесс. Идет процесс смены региональных элит, и просто круги расходятся: сначала рушатся самые крупные деревья, потом поменьше", — заявил РИА Новости гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что в деятельности Конькова на посту губернатора не было особых ошибок, и его уход – явление, по сути, рядовое.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 10 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В КПРФ назвали задачи Воскресенского на посту врио главы Ивановской области
"Я не вижу в деятельности Конькова каких-то особых ошибок, особых недостатков… Далеко не все губернаторы, которые отставлены, отставлены в связи с ошибками в работе. Поэтому явление, в общем, по нынешним временам уже рядовое. В списке губернаторов, назначенных не в последнее время, одним стало меньше. То есть здесь интриги чрезвычайной, особенной, связанной с противоречиями внутри региона, я не вижу… Процесс смены должен иметь волнообразный характер. То есть, сначала одних, потом других. Вот волна дошла до Ивановской области", — сказал политолог.

По мнению Журавлева, коррупционные скандалы в Ивановской области, где фигурантами уголовных дел стали многие чиновники самого разного уровня (от глав районов до замгубернатора региона Дмитрия Куликова, который обвиняется в получении взятки в 5 миллионов рублей), не сыграли решающую роль в отставке.

Павел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
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Павел Коньков: возрождение текстильной славы и коррупционные скандалы
Отставка главы Ивановской области стала десятой за последнее время. Ранее свои посты покинули: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, губернатор Омской области Виктор Назаров.

Как сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, досрочные выборы глав регионов, где недавно произошли отставки руководителей, согласно действующему законодательству должны состояться в единый день голосования 9 сентября 2018 года, они не могут быть совмещены с выборами президента РФ в следующем году.

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