Коньков заявил, что добился решения болевых точек Ивановской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Ушедший в отставку губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что за время своей работы в правительстве региона смог добиться решения практически всех болевых точек области.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Конькова от должности губернатора, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

"За все это время мы решили практически все болевые точки: сегодня работает инвестор на автокранах, построили детские сады, продолжается строительство жилья для дольщиков, реализовали немало инфраструктурных проектов по благоустройству родного края, много сделано по газификации региона, серьезным образом продвинулись в реализации стратегии развития нашей основной — текстильной отрасли и создана база для ее дальнейшего, успешного развития, развития в современном ключе, который обеспечивает благополучие и надежность работы отрасли", — сказал Коньков в видеообращении к жителям региона, которое размещено на официальном сайте правительства области.

Отставка главы Ивановской области стала десятой за последнее время. Ранее свои посты покинули: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, губернатор Омской области Виктор Назаров.

Как сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, досрочные выборы глав регионов, где недавно произошли отставки руководителей, согласно действующему законодательству должны состояться в единый день голосования 9 сентября 2018 года, они не могут быть совмещены с выборами президента РФ в следующем году.