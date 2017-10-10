Новый врио ивановского губернатора хочет вывести регион в число передовых

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский написал на своей странице в Facebook, что намерен вывести регион в число передовых, опираясь на таланты и инициативу местных жителей.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Павла Конькова от должности губернатора, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

"Друзья! Президент доверил мне важную и ответственную работу — с сегодняшнего дня исполняю обязанности губернатора Ивановской области. В России область с названием Ивановская должна быть в числе передовых. Все для этого сделаю. Опираться буду на таланты и инициативу людей, живущих в Ивановской области", — написал Воскресенский.