Ивановские депутаты готовы конструктивно работать с врио главы региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов заявил РИА Новости, что депутаты готовы к конструктивной работе с временно исполняющим обязанности губернатора Станиславом Воскресенским и надеются, что он укрепит позитивные тенденции развития региона, заложенные его предшественником.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Павла Конькова от должности губернатора Ивановской области, врио главы региона назначен замглавы Минэкономразвития Воскресенский.

"Что касается назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Сергеевича Воскресенского, я могу только выразить искреннее желание конструктивно работать с ним. Мы все заинтересованы в том, чтобы позитив, который сегодня уже проявляется в экономике региона, его бюджете, только укреплялся", — сказал Смирнов.

"Уверен, что Станислав Сергеевич будет усердно способствовать развитию этих позитивных тенденций", — добавил он.