Посол ЕС в России и губернатор Петербурга обсудили вопросы сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко обсудил вопросы сотрудничества между странами ЕС и Северной столицей.

"Сюда я прибыл из Брюсселя с инструкцией работать над улучшением отношений. Я вижу определенный потенциал совместной работы в сферах, в которых наши интересы совпадают или пересекаются. Хотелось бы отметить, что после той длинной ночи переговоров в Минске в рамках "нормандской четверки" для всех теперь понятно, что для фундаментального улучшения наших отношений необходим какой-то сдвиг в рамках реализации минского протокола. Однако я считаю, что даже на текущем уровне есть определенный потенциал интенсификации наших отношений", — сказал Эдерер.

По его словам, порядка 50% всего товарооборота России идет со странами-членами ЕС, кроме того, российские студенты участвуют в программе обмена, многие города России и Европы являются городами-побратимами.

"Я считаю, что те отношения, которые сложились между гражданами Евросоюза и России, в частности, заинтересованность людей в том, чтобы посещать в туристических поездках страны, бизнес, студенческие и исследовательские обмены, остались сейчас рабочими. И мы должны использовать эти функционирующие части наших отношений и расширять и углублять их", — отметил посол.

"Мы признаем Санкт-Петербург, как российское окно в Европу и страны Балтии, и хотелось бы его таковым и оставлять. Мы знаем, что Санкт-Петербург сам по себе второй крупнейший регион в России, о заинтересованности к нему европейского бизнеса. Кроме того, если посмотреть на общий объем прямых зарубежных инвестиций в Россию, то 75% его приходит из стран Евросоюза. Поэтому необходимо работать над этим направлением", — добавил он.

Полтавченко отметил, что у Санкт-Петербурга тесные связи со многими городами Евросоюза.

"Товарооборот Петербурга со странами ЕС в первом полугодии вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем как экспорт, так и импорт… В городе серьезно присутствуют компании из Евросоюза — несколько сотен компаний, которые ведут постоянную экономическую деятельность и инвестируют в экономику города", — сказал губернатор.

Он отметил, что Северная столица поддерживает крепкие побратимские связи со многими городами Европы, идут регулярные обмены делегациями в сфере культуры, образования, науки.

"Мы исходим из того, что на региональном уровне можно создавать атмосферу взаимного доверия и сотрудничества. У нас со многими коллегами из различных регионов стран Евросоюза это получается неплохо", — отметил Полтавченко.