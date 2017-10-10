От нового главы Ивановской области ждут политической перезагрузки

БРЯНСК, 10 окт – РИА Новости. Ивановские общественники надеются, что с приходом на должность руководителя области специалиста со стороны в лице Станислава Воскресенского в политической системе региона произойдет перезагрузка, сообщил РИА Новости сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Румянцев.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Павла Конькова от должности губернатора Ивановской области, врио главы региона назначен замглавы Минэкономразвития Воскресенский.

"Можно сказать, что приход человека извне — это вторая попытка перезагрузить политическую систему региона. В принципе, Михаил Александрович Мень тоже был человеком со стороны, и отмечу, что свою функцию как антикризисный менеджер он выполнил замечательно", — сказал Румянцев.

Он добавил, что новому руководителю региона предстоит решить ряд проблем с реализацией федеральных программ. По его словам, трудности были особенно заметны на примере программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которая, несмотря на ряд предпринятых общественниками мер, не реализована и на треть.

По мнению представителя ОНФ, региону предстоит решить ряд проблемных вопросов в образовании и здравоохранении – в частности, большое недовольство общественности во время губернаторства Конькова вызывали процессы оптимизации в этих жизненно важных сферах. Общественники боролись за сохранение сельских школ и повышение доступности медицинской помощи. "Программа по благоустройству дворов в городе Иваново провалилась", — также отметил собеседник агентства.

По его словам, в регионе очевидны проблемы с кадрами, речь идет и об отсутствии реального кадрового резерва, и о коррупционных делах в отношении крупных ивановских чиновников. "Но хочется сказать, что в последнее время Павел Александрович (Коньков) вел с нами конструктивный диалог. После нашей встречи в сентябре впервые за 3,5 года нашего взаимодействия очень быстро мы получили от департамента внутренней политики ряд поручений губернатора", — сказал Румянцев.

Он выразил надежду, что общественники перестанут чувствовать "холодок" в отношениях с региональными службами и департаментами, и пожелал новому назначенцу воспринимать общественность как опору в своей работе.