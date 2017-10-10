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Политика

Павел Коньков: возрождение текстильной славы и коррупционные скандалы

12:0910.10.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПавел Коньков. Архивное фотоПавел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
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БРЯНСК, 10 окт – РИА Новости. Павел Коньков, бывший губернатор Ивановской области, был назначен на пост главы региона в 2013 году и занимал эту должность четыре года. За это время он успел повысить инвестиционную привлекательность области и уровень жизни семей с детьми, сократить госдолг региона и очереди в детские сады. Однако именно во время его работы регион потрясла целая череда громких коррупционных скандалов.

Почетный текстильщик России в краю ткачих

Губернатор Ивановской области Павел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
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Путин принял отставку губернатора Ивановской области
Павел Коньков, родившийся в 1958 году в городе Иванове, гербом которого с давних времен была молодая женщина с прялкой, "пригодился" родине здесь же. После окончания Московского текстильного института, стажировки в Стокгольмской школе экономики, аспирантуры и работы в Подмосковье, он вернулся в Иваново, на завод текстильного машиностроения. Отсюда и началось его восхождение по ступеням карьерной лестницы. С середины девяностых годов он попал в бизнес, где тоже был связан с текстильной промышленностью: был исполнительным директором отделочной фабрики "Красный Октябрь", возглавлял Ивановское текстильное объединение, в 2008 году стал председателем совета директоров ОАО "Яковлевский льнокомбинат".

Деятельность Конькова в губернаторском кресле тоже немало связана с продвижением товаров из текстиля на внутреннем рынке. Губернатор не без гордости заявлял, что большинство товаров из российского трикотажа производится именно на фабриках Ивановской области, подтягиваются на ивановские площадки и известные бренды. В мае этого года Компания "Фаберлик" запустила в Ивановской области производство трикотажа, инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей. Приходят в регион и иностранные компании вроде турецкой "Мадио текстиль".

При этом губернатор Коньков на федеральном уровне несколько лет упорно продвигал строительство комбината синтетического волокна, аналогов которому нет в России. Регион разработал и согласовал на высших уровнях проект этого комбината, вокруг которого планируется открыть более 600 различных предприятий.

Очевидно, вдыхать новую жизнь в проект, на разработку которого, по данным правительства, было затрачено 300 миллионов рублей, придется уже новому руководителю.

Из депрессивных в привлекательные

Города России. Иваново. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Ивановская область будет участвовать в реструктуризации бюджетных кредитов
Ивановская область, которая с начала двухтысячных, по оценкам ее руководителей, имела имидж депрессивного региона, в последние годы уходит от этого нехорошего образа.

Среди успехов региона – рост инвестиционной привлекательности, о чем свидетельствует значительный скачок в рейтинге АСИ с 36-го на 19-е место (по итогам 2016 года). Регион, активно использующий федеральные институты поддержки, развивает моногорода, вкладывает серьезные средства в промышленность, сельскохозяйственные проекты и не забывает о социальных обязательствах.

В области разработали дополнительные меры поддержки молодых семей на рождение первого ребенка. Так, помимо региональных ежемесячных пособий, семьи, где оба родителя – студенты, в этом году стали получать от региона так называемый студенческий материнский капитал в размере 50 тысяч рублей. Рождаемость, по данным правительства, увеличилась на 6%, причем рост достигнут благодаря увеличению числа вторых и третьих детей в семье.

Производство льна. Архивное фото
© РИА Новости /  Алексей Филиппов
В Ивановской области представлена концепция создания льняного кластера
При этом вопрос с местами в детских садах решен в достаточно короткий срок – три года. По официальным данным, к концу 2015 году поручение президента в регионе было выполнено досрочно, создано три тысячи новых мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет. На сегодняшний момент, по данным правительства, доступность дошкольного образования составляет 100 процентов.

Гордятся жители "текстильной столицы России" и обогащением культурной жизни. В 2014 году в Палехе построено новое здание Музея палехского искусства, после долгого перерыва был возрожден областной военно-патриотический праздник "Открытое небо", количество зрителей в этом году достигло ста тысяч человек.

Портрет на фоне коррупции

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков прокомментировал возможность новых отставок губернаторов
Тем не менее позитивные изменения в Ивановской происходят на фоне громких скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством чиновников, которые так или иначе отбрасывают тень и на деятельность самого губернатора.

Так, в марте прошлого года дело о покушении на мошенничество было возбуждено в отношении замначальника хозяйственного управления Ивановской областной думы. В конце мая следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Приволжского района Сергея Сычева, который подозревается в незаконной передаче в аренду трех земельных участков стоимостью 14 миллионов рублей.

Замгубернатора региона Дмитрий Куликов обвиняется в получении взятки в 5 миллионов рублей. Кроме того, фигурантом дела о земельной афере с использованием граждан-инвалидов и ущербом свыше 15 миллионов рублей стал бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин и два его заместителя. В июле стало известно, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правительства региона Виталий Ильюшкин, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
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Биография Павла Конькова
Вслед за задержаниями последовали и первые приговоры, так Ленинский районный суд Иваново 17 мая приговорил экс-мэра города Вячелава Сверчкова к пяти годам колонии строгого режима за взятку почти в 13 миллионов рублей и оштрафовал на двукратную сумму взятки — 25,52 миллиона рублей. В июне этого года суд приговорил бывшего мэра Кинешмы, второго по величине города Ивановской области, Алексея Крупина и двух чиновников-соучастников к исправительной колонии на срок от 6,5 до 9 лет за многомиллионные взятки при заключении муниципальных контрактов на ремонт наружного освещения.

Громкие коррупционные скандалы в прошлом году уже порождали слухи о возможной отставке Конькова, однако тогда они не оправдались. Зато оправдываться пришлось самому губернатору.

"Сегодня не вижу повода подавать в отставку. Наоборот, своей задачей считаю выправить ситуацию, нивелировать негативные последствия и улучшить управляемость и эффективность областного правительства", — заявлял он в развернутом интервью местным телекомпаниям "Ивтелерадио" и "Барс". Однако время отставки все-таки наступило.

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