Клишас рассказал, когда могут принять законы о вмешательстве в дела России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские парламентарии в весеннюю сессию примут законодательные инициативы, направленные на противодействие внешнему вмешательству во внутренние дела России, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенаторы на заседании палаты во вторник обсуждали предварительный доклад комиссии по защите госсуверенитета. В документе отмечается, что основное влияние на внутреннюю политику РФ пытаются оказать США. Также указывается на необходимость устранения ряда пробелов в законодательстве, которые позволили бы поставить под контроль и учет реализацию иностранных госпрограмм в РФ, дает определение понятию "вмешательство во внутренние дела России", определяет девять основных направлений такого вмешательства.

"Мы удовлетворены, как сегодня идет работа комиссии", — сказал Клишас.

По его словам, парламентарии рассчитывают, что к концу года комиссия представит не только итоговый доклад, "но и несколько законодательных предложений, эти законы примут в течение весенней сессии".