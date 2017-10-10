Омский экс-губернатор заявил, что сам принял решение об отставке

НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости. Уходящий в отставку губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что сам принял это решение по личным причинам; представление врио главы региона состоится в среду, 11 октября.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. Назаров занимал должность губернатора Омской области с 30 мая 2012 года.

"Хочу сказать, что это было мое решение добровольно оставить этот пост. Это мои сугубо личные причины, о которых я не буду сегодня говорить. У меня планы (на будущее трудоустройство) есть, и как только они будут более реальны, я в ближайшее время вам о них сообщу", — сказал Назаров журналистам во вторник. Брифинг транслировали популярные группы в соцсетях.

Экс-губернатор сказал, что с новым руководителем региона Александром Бурковым он еще не встречался, так как тот приезжает в Омск 11 октября.

"Безусловно, мы сядем и все обговорим. Завтра будет процедура представления, я буду участвовать во всех мероприятиях, день отработаем и, если будет необходимо оказать какую-то консультативную помощь, я готов с новым руководителем к диалогу. Безусловно, наша главная задача — это развитие нашего Омского региона", — сказал Назаров.

На вопрос о том, уедет ли он из Омска, экс-губернатор ответил: "Как я могу без вас?".