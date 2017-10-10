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Политика

Зеркальные меры: Минюст уведомил американские СМИ о возможных ограничениях

02:3710.10.2017
(обновлено: 02:40 10.10.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗдание Министерства юстиции России. Архивное фотоЗдание Министерства юстиции России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минюст уведомил "Радио Свобода" и еще две редакции американских СМИ о возможных ограничениях в рамках российского закона о средствах массовой информации.

В пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что Москва будет действовать на основе принципа взаимности в ответ на ограничения работы российских журналистов в Соединенных Штатах.

"Принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки", — заявили в Минюсте.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Депутат Госдумы прокомментировал ответные меры Москвы на притеснение СМИ
Ранее телеканал "Настоящее время" и медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" заявили о том, что получили от Минюста предупреждение о возможном наделении редакций этих СМИ статусом иностранного агента. По данным телеканала "Настоящее время", аналогичное письмо получило также издание "Idel.Реалии".

Статусом иноагента ответ не ограничится?

Источник РИА Новости в правительственных кругах отметил, что ответные меры могут не ограничиться наделением ряда СМИ статусом иноагента. По его словам, Москва также может пойти на шаги по следующим направлениям: от количественных ограничений до отказа в аккредитации МИД России; проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательства (корпункты, уплата налогов, схемы финансирования, трудовые договора с сотрудниками, включая внештатных) с обнародованием их итогов.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев прокомментировал отнесение "Настоящего времени" к иноагентам
"Генпрокуратура в настоящий момент имеет все полномочия для признания ряда американских СМИ, уличённых во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями на территории РФ", — сказал собеседник агентства.

"С учетом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах будут внесены предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование", — добавил он.

Список могут расширить

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, комментируя письмо Минюста, отметил, что оно является предупреждением. При этом депутат подчеркнул, что Россия никогда таких мер первой не применяла и применять не будет, а также выразил надежду, что до крайних мер со стороны США дело не дойдет, и препоны для работы журналистов в обеих странах создавать не станут.

Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИД предупредил США о возможном ответе на давление на российские СМИ
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, в свою очередь, не исключил расширения списка работающих в России американских СМИ, подпадающих под статус иностранного агента. По его словам, все зависит от позиции американских властей. "Если они захотят расширить список российских средств массовой информации, работающих в США, против которых вводятся дискриминационные меры, у нас тоже есть возможность расширить наш список", — сказал сенатор, напомнив, что в России работает около 40 американских СМИ.

Давление на RT

США обязали руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также начали разбирательство в конгрессе по возможному влиянию российских СМИ через соцсети на избирательные процессы в стране.

По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в Соединенных Штатах, RT не испытывает ни в одной стране. Она назвала действия американских властей незаконными и добавила, что телеканал может прекратить вещание в стране. МИД, в свою очередь, заявил, что Россия может зеркально ответить на дискриминационные действия Соединенных Штатов против российских СМИ.

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