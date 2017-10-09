Пушков: статус Крыма не изменится, несмотря на слова Эрдогана

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что статус Крыма не изменится от того, признает ли президент Турции Тайип Эрдоган его принадлежность России или нет.

Ранее Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма.