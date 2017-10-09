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Политика

Эксперты считают врио главы Омской области Буркова сильным политиком

21:5409.10.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков во время встречи с Владимиром Путиным. 9 октября 2017Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков во время встречи с Владимиром Путиным. 9 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают назначенного в понедельник врио главы Омской области эсера Александра Буркова опытным, харизматичным и договороспособным политиком, который в силу своей партийной принадлежности не будет раздражать традиционно "красный" регион, а также станет компромиссной фигурой для местных элит.

Соборная площадь в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Закаленный боец" эсер Бурков возглавил Омскую область

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков.

Огромный фронт работы

Российский миллиардер, основатель Монархической партии Антон Баков, который долгое время работал вместе с Бурковым, считает его назначение закономерным результатом "целенаправленного труда Александра Леонидовича".

"Безусловно, он имеет огромный опыт работы – не только в Государственной Думе, но и на постах исполнительной власти. В конце концов, 20 лет назад он уже был заместителем председателя правительства Свердловской области. Я рад, что долгий его целенаправленный путь привел его к успеху и он стал губернатором", — сказал Баков РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эксперты: врио главы Омской области сможет объединить элиты региона

По его словам, Омская область с городом-миллионником имеет великолепный потенциал. "Но, к сожалению, она запущена, и я думаю, что там фронт работы для него немереный. Но он добьется успеха, я на это надеюсь", — считает собеседник агентства.

Директор Центра гуманитарно-политических инициатив и проектов Руслан Мухаметов также считает Буркова опытным политиком с хорошим бэкграундом.

"Бурков — это политик с большой буквы. Он имеет не только опыт партийной деятельности, но и является профессиональным законодателем. Бурков занимался управленческой деятельностью, работал на госслужбе. За ним числится практика ведения больших избирательных кампаний. Именно он курировал участие "Справедливой России" на выборах в Госдуму в 2016 году", — отметил Мухаметов.

При этом он уверен, что назначение Буркова именно в Омск не было принципиальным, его могли направить в любой другой регион.

Слияние рек Омь и Иртыш в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Врио главы Омской области Бурков планирует прилететь в регион 11 октября

"Видимо, там понадобился человек со стороны, не имеющий связей с местными политическими элитами. Кроме того, сказывается фактор приближающихся президентских выборов. Полагаю, данное назначение – определенный реверанс в сторону "Справедливой России", — пояснил собеседник агентства, отметив, что это укладывается в предвыборную практику президентской работы с парламентскими партиями.

Компромиссная фигура

С ним согласен политический консультант Алексей Швайгерт.

"По отношению к Омской области Бурков – варяг, и это хорошо. Предыдущие два губернатора — Полежаев и Назаров — были местными. Они втянули регион в войну элит, и, судя по всему, если бы главой региона стал вновь кто-то из местных, вражда продолжалась бы. Бурков ситуативно оказывается в положении над схваткой, становится компромиссной фигурой", — считает Швайгерт.

Он также отмечает, что Омск – "достаточно протестная территория": регион входит в так называемый сибирский красный пояс, где КПРФ традиционно получает на выборах хороший процент голосов избирателей. По его мнению, отправлять туда человека из "Единой России" — все равно что махать красной тряпкой перед быком. А в меру протестный Бурков, не являющийся коммунистом и при этом постоянно оппонирующий парии власти на выборах, выглядит интересным кадровым решением.

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков во время встречи. 9 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин провел встречу с врио губернатора Омской области Бурковым

При этом Швайгерт считает Буркова весьма опытным политическим бойцом. "Бурков, как это ни парадоксально, одновременно хитрый, харизматичный, но и договороспособный политик. Посмотрим, сможет ли он создать в проблемном регионе эффективную политическую систему сдержек и противовесов", — рассуждает эксперт.

Он также отмечает, что с назначением Буркова врио главы Омской области "Справедливая Россия", оставшаяся без губернатора-эсера с момента ухода в отставку главы Забайкальского края Константина Ильковского, вновь обрела "свой" регион. Теперь у КПРФ два губернатора (глава Иркутской области Сергей Левченко и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков), по одному у СР и ЛДПР, представитель которой Алексей Островский возглавляет Смоленскую область. Таким образом, заключил Швайгерт, "несправедливость" в отношении "Справедливой России" устранена.

Буркову 50 лет, он родился в Свердловской области. Окончил Уральский государственный политехнический институт (ныне Уральский федеральный университет) по специальности "инженер-теплоэнергетик". Кандидат экономических наук.

Виктор Назаров
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Путин отправил в отставку губернатора Омской области

Начинал карьеру на предприятии "ТАЛ Малахит" в Екатеринбурге. В 1990-2000-х годах был депутатом Свердловской облдумы, заместителем председателя правительства Свердловской области, в 1999 году принимал участие в выборах губернатора Свердловской области, вышел во второй тур. В 2007 году стал членом партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (ныне "Справедливая Россия"). С 2007 года несколько раз избирался депутатом Госдумы. Был первым заместителем руководителя фракции политической партии "Справедливая Россия". Входил в комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, в комиссию Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

Удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013). Женат, есть сын.

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