Михаил Исаев приступит к полномочиям и.о. главы Саратова со вторника

САРАТОВ, 9 окт – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Экс-депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Михаил Исаев со вторника приступит к работе исполняющего обязанности главы Саратова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что в понедельник было принято решение о назначении Исаева исполняющим обязанности главы Саратова.

"С сегодняшнего дня он назначен заместителем главы администрации по благоустройству, а с завтрашнего — исполняющим полномочия главы города", — сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Валерий Радаев 11 сентября сообщил, что глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с проблемами в организации выборов главы региона и депутатов областной думы, состоявшихся 10 сентября. Исполнение обязанностей главы города было возложено на заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко. В мэрии уточнили, что Пилипенко продолжит работу на посту замглавы администрации города.

Михаил Александрович Исаев родился 26 января 1974 года в Саратове. Окончил Московский государственный университет коммерции и Саратовскую государственную академию права. Трудовую деятельность начал в 1993 году охранником в ТОО "Нельсон", затем с 1994 по 2007 годы занимал различные должности на Саратовском подшипниковом заводе, откуда ушел с должности заместителя гендиректора.

В 2006-2007 годах Исаев был депутатом Cаратовской городской думы, однако после выборов в областную думу в декабре 2007 года перешел на работу в региональный парламент. В декабре 2011 года по списку партии "Единая Россия" был избран депутатом Госдумы, а в октябре 2012 года по партсписку стал вновь депутатом саратовской облдумы, от которой был назначен представителем в Совет Федерации. С сентября 2016 года по октябрь 2017 года был депутатом Госдумы седьмого созыва.

Член "Единой России". Женат, у Исаева четверо детей.