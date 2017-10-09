Путин примет участие в заседаниях совета глав стран СНГ и ВЕЭС 11 октября

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 11 октября в Сочи примет участие в заседании совета глав стран СНГ, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"На этой неделе, 11 октября, президент проводит два важных внешнеполитических и внешнеэкономических мероприятия. Первое — заседание совета глав государств-участников СНГ, и также в этот же день — заседание Высшего Евразийского экономического совета", — сказал Ушаков.

По его словам, к этим двум мероприятиям подверстаны некоторые двусторонние контакты с лидерами стран СНГ. "Есть еще на этой неделе внешнеполитические мероприятия с экономическим, в частности, уклоном", — добавил Ушаков.

"Что касается СНГ, то свое участие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Киргизия будет представлена на уровне премьер министра, поскольку президент Атамбаев занят активной подготовкой выборов президентских, которые пройдут 15 октября", — отметил Ушаков.

Кроме того, по его словам, на саммит СНГ приглашены руководители ряда региональных организаций, в том числе ШОС, Союзного государства, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.