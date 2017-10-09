Фракция ЕР выдвинула Бурматова на пост главы комитета ГД по экологии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула руководителя ЦИК ЕР, депутата Госдумы Владимира Бурматова на пост председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

"Я ставлю вопрос на голосование фракции: кто за то, чтобы внести кандидатуру Бурматова Владимира Владимировича… на должность председателя комитета по экологии и охране окружающей среды?" — заявил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на заседании фракции в понедельник.

"Принимается", — заявил Неверов по итогам голосования.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции "Единая Россия" был выбран Неверов. Его кандидатура была внесена на рассмотрение единороссов лидером партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, кандидатура Неверова была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой.

Сейчас Бурматов входит в думский комитет по контролю и регламенту.