Отменять сбор подписей для партий в регионах рано, заявил эксперт

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Член Совета по правам человека Игорь Борисов считает преждевременным рассмотрение Госдумой законопроекта, который освобождает партии, представленные в Думе хотя бы одним парламентарием, от сбора подписей на региональных выборах, так как это предложение еще не прошло широкого экспертного обсуждения.

Ранее депутат Госдумы, председатель партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов сообщил РИА Новости о внесении в нижнюю палату парламента соответствующего законопроекта. По его словам, документ является "поправками к закону о выборах".

"Я хочу напомнить, что представители "Гражданской платформы" присутствуют в группе по совершенствованию избирательного законодательства, которую возглавляет Сергей Кириенко (первый замруководителя администрации президента РФ). И этот вопрос уже стоит на повестке дня, хотя все партии согласились, что будут обсуждать эту проблему после выборов 2018 года", — рассказал Борисов РИА Новости.

Он добавил, что эта тема "имеет право на существование, она имеет право обсуждаться", но преждевременна. "Потому что она еще не прошла широкого обсуждения в обществе, в профильных институтах и общественных организациях, так же не было конкретного обсуждения в группе у Кириенко… Вопрос требует более детального обсуждения с учетом… их (партий — ред.) поддержки населением, реальными голосами населения. Этот вопрос имеет право на существование, но повторюсь, требует более широкого экспертного обсуждения, чем только в одном профильном комитете Госдумы", — полагает Борисов.