Отменять сбор подписей для партий в регионах рано, заявил эксперт

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Член Совета по правам человека Игорь Борисов считает преждевременным рассмотрение Госдумой законопроекта, который освобождает партии, представленные в Думе хотя бы одним парламентарием, от сбора подписей на региональных выборах, так как это предложение еще не прошло широкого экспертного обсуждения.
"Я хочу напомнить, что представители "Гражданской платформы" присутствуют в группе по совершенствованию избирательного законодательства, которую возглавляет Сергей Кириенко (первый замруководителя администрации президента РФ). И этот вопрос уже стоит на повестке дня, хотя все партии согласились, что будут обсуждать эту проблему после выборов 2018 года", — рассказал Борисов РИА Новости.
Он добавил, что эта тема "имеет право на существование, она имеет право обсуждаться", но преждевременна. "Потому что она еще не прошла широкого обсуждения в обществе, в профильных институтах и общественных организациях, так же не было конкретного обсуждения в группе у Кириенко… Вопрос требует более детального обсуждения с учетом… их (партий — ред.) поддержки населением, реальными голосами населения. Этот вопрос имеет право на существование, но повторюсь, требует более широкого экспертного обсуждения, чем только в одном профильном комитете Госдумы", — полагает Борисов.