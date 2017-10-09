Бывший депутат Госдумы Михаил Исаев назначен главой Саратова

САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Исполняющим обязанности главы Саратова в понедельник назначен экс-депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Михаил Исаев.

Губернатор региона Валерий Радаев 11 сентября сообщил, что глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с проблемами в организации выборов главы региона и депутатов областной думы, состоявшихся 10 сентября. Исполнение обязанностей главы города было возложено на заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.

"Назначение Исаева будет способствовать развитию диалога с жителями города… Исаев знает проблемы города. Одним из основных направлений, на котором он сосредоточится, будет улучшение работы коммунальных служб города и предоставление потребителям качественных услуг", — цитирует пресс-служба регионального отделения ЕР слова депутата Госдумы Николая Панкова.

В администрации города РИА Новости подтвердили информацию о назначении Исаева, уточнив, что Пилипенко продолжает работать на посту замглавы администрации города по городскому хозяйству.

Как отметил Панков, первоочередной задачей перед и.о. мэра станет "борьба с коррупцией и решение проблем с незаконной продажей муниципального имущества".

"Это в дальнейшем позволит решить и другой вопрос с долгостроями и обманутыми дольщиками… Убежден, Исаев уделит особое внимание созданию новых рабочих мест в Саратове и повышению заработной платы, а также справится с решением других задач, которые перед ним поставят жители города", — заявил депутат.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе реготделения ЕР, Исаева в понедельник представили заместителем главы администрации города по благоустройству, на которого возложено исполнение обязанностей главы Саратова.